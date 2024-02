La tradizione del fuoco si riaccende con il "Lume a Marzo" nella Fortezza di Castrocaro

Domenica 3, a partire dalle 15:00 fino alle 19:00 si ripropone, alla Fortezza di Castrocaro, uno dei più antichi e diffusi riti agresti che segnava il passaggio dalla cattiva alla buona stagione, il "Lume a Marzo". In attesa della primavera l’accensione del fuoco era un rito propiziatorio: gli ultimi tre giorni di Febbraio e i primi tre di Marzo, all’Avemaria, le campagne si costellavano di fuochi, tenuti accesi per ore e ore da uomini che mantenevano viva questa pratica tramandata per secoli dai loro padri.

Dicevano di “Fare lume a Marzo”, per rischiarare così la via a Marzo che avrebbe portato la primavera e il magico risveglio della natura. Il fuoco serviva a bruciare l’inverno e con esso tutti gli influssi e gli accadimenti negativi della passata stagione: serviva a scongiurare la malasorte. Il programma dell’evento, a cura della Pro Loco di Castrocaro, prevede dalle 15:00 combattimenti medievali a cura del gruppo Arpa del Diavolo, alle 15:30 e 17:00 visite guidate alla Fortezza e al Museo Storico-Archeologico. Alle 16:30 ci sarà poi l'accensione del tradizionale falò. Per l'occasione sarà possibile approfittare delle gustose proposte del punto ristoro e della degustazione del vin brulé preparato dal Gruppo Alpini di Castrocaro Terme.

Ingresso: € 5,00 intero e € 4,00 ridotto Costo della visita guidata € 5,00 (la prenotazione è richiesta solo per gruppi) Riapertura della Fortezza da Sabato 2 Marzo con il seguente orario: Sabato: 15:00 – 19:00 Domenica e festivi: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00 Info: WELCOME ROOM Castrocaro Terme – Ufficio Informazione Turistica tel. 0543 769631 - info@castrocarotermeterradelsole.travel www.castrocarotermeterradelsole.travel