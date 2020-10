"La trappola dell'io", la personale di pittura di Andrea Donati

Sabato 3 ottobre, alle 17, si tiene l'inaugurazione della mostra La trappola dell'io, personale di pittura di Andrea Donati, che viene ospitata nello spazio d'arte Angolo Mazzini (corso G. Mazzini 21) fino a giovedì 8 ottobre.

Per l'inaugurazione è disponibile buffet offerto nel rispetto delle norme di sicurezza per la prevenzione covid-19.

La mostra è visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Per Andrea Donati, giovane artista autodidatta, la pittura rappresenta una profonda passione da diversi anni. In un certo senso, l'espressione artistica ha rappresentato la sua “salvezza" in un momento buio e nero della vita, in cui sembrava non esserci alcuna sfumatura di colore.

E' proprio grazie al colore su tela che Donati è finalmente riuscito a vedere di nuovo le tonalità del mondo ed esternare i suoi demoni interiori, trasformandoli in dipinti dalla potente carica emotiva. La pittura rappresenta oggi per lui una pratica di buon vivere quotidiana.