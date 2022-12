La 'tromba del cinema italiano' Nella Salza a Forlì

Si terrà sabato 17 dicembre presso la Sala Sangiorgi, all’interno dell’Istituto Musicale Masini, alle ore 18.00, uno dei concerti di punta della stagione invernale di concerti del Festival ClarinettoMania promosso dall’Accademia Italiana del Clarinetto. La tromba del Maestro Nello Salza, accompagnata dall’orchestra di clarinetti Italian Clarinet Consort, diretta dal Maestro Piero Vincenti promettono una serata ricca di emozioni che ripercorrerà le più belle melodie del cinema italiano in un viaggio da Nino Rota a Ennio Morricone, senza dimenticare altri grandi compositori che hanno scritto le musiche più emozionanti per il grande schermo.

L’assegnazione del Premio Oscar alle musiche di Ennio Morricone per il Film “The Hateful Eigth” e di Nicola Piovani per “La Vita è Bella” è stata la consacrazione di Nello Salza quale “Tromba del Cinema Italiano” come la critica lo ha definito, per la sua trentennale attività che lo ha visto protagonista dei grandi e indimenticabili temi spesso per lui composti. Dal 1984 ad oggi ha inciso oltre 400 Colonne Sonore, ricoprendo il ruolo di protagonista nelle partiture di film quali “La Vita è Bella”, “L’intervista”, “La voce della Luna”, “C’era una volta in America”, “La Leggenda del Pianista sull’ Oceano”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “La Piovra”, “Il Postino”, “Il Marchese del Grillo” e tanti altri. Già Prima Tromba solista del Teatro dell’Opera di Roma, ha collaborato con diversi direttori di fama internazionale e altrettante orchestre. È stato più volte ospite in trasmissioni televisive RAI e sulle reti Mediaset, nel 2021 è stato protagonista del Festival di Sanremo con l’Omaggio al Maestro Ennio Morricone. È titolare della cattedra di Tromba presso il Conservatorio Statale di Musica S. Pietro a Majella di Napoli.

Ad accompagnarlo sarà l’orchestra di clarinetti Italian Clarinet Consort diretta dal Maestro Piero Vincenti, presidente dell’Accademia Italiana del Clarinetto e direttore artistico dell’intero Festival. La formazione conta al suo interno musicisti di elevata caratura e la presenza di tutti i membri della famiglia del clarinetto, dal piccolo mib al clarinetto contrabbasso. La formazione si è esibita in diversi festival internazionali e conta al suo attivo anche incisioni discografiche e produzioni con solisti di fama internazionale.

L’appuntamento è dunque per il 17 dicembre. Biglietto d’ingresso unico di 5,00€ disponibile anche in prevendita anche su LiveTicket.