La vera storia della Madonna del fuoco

La solennità della Madonna del Fuoco è forse la più celebre e amata festa religiosa forlivese. Un miracolo accaduto il 4 febbraio del 1428 viene ancora ricordato come un momento straordinario nella storia della città. Ma quanto si conosce esattamente di questo evento? Oltre la dimensione religiosa, e quindi dominio della fede, lo storico cosa può narrare di quella vicenda? Quali conclusioni si possono dedurre applicando al fatto "divino" gli strumenti della storiografia "umana"?

A queste e ad altre legittime domande cerca di rispondere il libro di Paolo Cortesi, "Fiamme meravigliose. La storia della madonna del fuoco come non è mai stata raccontata", che sarà presentato in Casa Saffi, Via Albicini 25 Forlì.

Con l'autore dialoga Lodovico Zanetti, coordinatore UAAR Forlì-Cesena.

Ingresso libero.