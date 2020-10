La Villa di Teoderico al centro del 71esimo Convegno di Studi Romagnoli

Si svolge a Galeata e Santa Sofia nei weekend del 17-18 e 24-25 ottobre 2020 il LXXI Convegno di Studi Romagnoli. Il Convegno riguarderà l’area e il distretto appenninico nel quale opera il team della Missione archeologica dell’Università di Parma presso la Villa di Teoderico a Galeata. Interverranno circa 50 relatori provenienti dall'Università di Parma e altre sedi universitarie. Le relazioni saranno variamente dedicatea tematiche archeologiche, artistiche, geomorfologiche, chimico-fisiche, storiche, archivistiche, architettoniche, museali e di programmazione territoriale, nell’obiettivo di un inquadramento diacronico e di un approccio multidisciplinare con particolare riferimento alle nuove tecnologie per i beni culturali. In coda ai lavori è prevista la proclamazione del vincitore del Premio“LuigiLotti” (2ªedizione).

Il convegno si aprirà sabato 17 ottobre alle 15 con il saluto di Alessia Morigi (Presidente della Società di Studi Romagnoli), Elisa Deo (Sindaco di Galeata), Daniele Valbonesi (Sindaco di Santa Sofia), Paolo Andrei (Magnifico Rettore dell’Università di Parma), Fabrizio Storti(ProRettore per la Terza Missione dell’Università diParma), Roberto Fornari (Pro Rettore per la Ricerca dell’Università di Parma), Diego Saglia (Direttore del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, Università di Parma).

I lavori saranno introdotti da Elena Calandra (Direttore dell’Istituto Centrale per l’Archeologia, Direzione Generale MiBACT) e Giuliano Volpe (Presidente della Federazione delle Consulte Universitarie di Archeologia, Presidente Emerito del Consiglio Superiore ‘Beni culturali e paesaggistici’ del MiBACT, Consigliere del MiBACT per la Formazione e Ricerca). La Missione archeologica sarà presentata da Alessia Morigi (Direttore e Responsabile scientifico) insieme a Riccardo Villicich (Responsabile scientifico)

Come di consueto, nelle giornate del Convegno sarà in distribuzione per acquisto il volume degli Atti del LXX Convegno 2019 dedicato alla Romagna contemporanea mentre gli Atti del LXXI Convegno2020 saranno presentati in occasione del LXXII Convegno 2021.

In considerazione delle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus, i lavori avranno luogo secondo il calendario previsto in forma di Convegno online, con coordinate di collegamento da remoto diffuse dalla Società a partire dal 10 ottobre 2020 sul sito www.societastudiromagnoli.it e comunicate a quanti ne avanzeranno richiesta all’indirizzo mail segreteria@societastudiromagnoli.it. Al medesimo indirizzo andranno spedite anche le eventuali richieste di acquisto dei volumi editi nelle collane e riviste della Societàcon il patrocinio dell’Università di Parma e pubblicati sul suo sito. La Società intende così onorare la sua lunga tradizione di appuntamenti annuali e collegati progetti editoriali senza tuttavia sottrarsi al senso di responsabilità richiesto dal perdurare dell’emergenza sanitaria.