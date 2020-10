“La vita sospesa”, il libro che racconta Forlì ai tempi del Coronavirus

In occasione della propria festa la parrocchia di San Lorenzo in Noceto, in viale Dell’Appennino, 837, ospita giovedì alle 20.45 la presentazione del libro “La vita sospesa. Forlì ai tempi del Coronavirus”.

Il volume, edito dalla cooperativa “L’Almanacco”, propone il resoconto cronologico, attraverso gli scatti realizzati dal fotoreporter Fabio Blaco e i testi di Mario Proli, Gaetano Foggetti e Gavino Cau, dei 100 giorni in cui Forlì – come il resto d’Italia – è rimasta totalmente chiusa per l’esplosione dell’emergenza della pandemia.

Da febbraio fino all’inizio di giugno un periodo storico racchiuso in 160 pagine e 250 foto, suggestive, in molti casi inedite, che permettono di rivivere quei momenti difficili e a volte drammatici attraverso luoghi e situazioni che i forlivesi non hanno potuto vedere costretti come sono stati alla “clausura”.

Ne parlano: Fabio Blaco, fotoreporter autore delle immagini; Gaetano Foggetti per la cooperativa “L’Almanacco” e il parroco di San Lorenzo in Noceto e San Martino in Strada don Massimo Masini. La sala parrocchiale che ospiterà l’incontro garantisce il distanziamento secondo la normativa anti-Covid 19.