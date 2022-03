"La vitoria d’Macarò": il teatro dialettale protagonista ancora una volta al Teatro Il Piccolo

Nuovo appuntamento, domenica 13 marzo alle ore 21, con gli spettacoli in lingua vernacolare al Piccolo di Forlì. Protagonista del palcoscenico sarà la compagnia Piccolo Teatro Città di Ravenna con la commedia di Ermanno Cola "La vitoria d’Macarò", diretta da Mauro Casadio.

Il carattere scherzoso dei romagnoli è proverbiale e, soprattutto qualche decennio fa, quando i diversivi per godersi il tempo libero erano molto meno numerosi di oggi, questo si manifestava quotidianamente e, spesso, mostrando una fantasia spregiudicata e al tempo stesso una crudeltà ai limiti del paradossale. Ermanno Cola, testimone del tempo, ha dunque trovato l’ispirazione per scrivere il testo di questa commedia: lo scherzo che si materializza attraverso una gara senza premi, ma solamente con la soddisfazione di trovarsi primo nella classifica di “e piò balusa”.

Biglietti: 7 euro. Prevendite e prenotazioni telefoniche (0543 26355) dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Nella sera di spettacolo la biglietteria del Teatro apre alle ore 20.

Info: 0543 26355

Si ricorda che, in osservanza dei D.L. attualmente in vigore, l’accesso ai Teatri per i maggiori di 12 anni è consentito esclusivamente se in possesso di “Super Green Pass” (certificato di vaccinazione e/o guarigione da Covid-19) e, ad esclusione dei bambini sotto i 6 anni, è necessario indossare mascherine di tipo FFP2 dal momento dell’ingresso e per tutta la durata dello spettacolo.