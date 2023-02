La voce di Annamaria Chiuri accompagnata la pianoforte dal maestro Milo Martani

Sabato 4 febbraio alle ore 21,00 presso l’ex cinema Mazzini un'occasione per ascoltare la voce del mezzosoprano Annamaria Chiuri accompagnata al pianoforte dal maestro Milo Martani.

Il mezzosoprano diplomata al Conservatorio Boito di Parma e perfezionata poi con il Maestro Franco Corelli è uno dei mezzosoprani più richiesti e apprezzati nel repertorio italiano, tedesco e francese, è ospite regolare nei maggiori Teatri d’opera Italiani ed Europei. Milo Martani accanto all’attività solistica coltiva da sempre un intenso interesse per la musica operistica e da camera; perfezionatosi con Paola Molinari (Centro Universale del Belcanto di Vignola) e con Robert Kettelson (Accademia di Santa Cecilia di Roma) è stato pianista accompagnatore in numerosi corsi di perfezionamento per strumentisti e cantanti lirici.

Biglietteria: intero € 15.00 – riduzioni € 13,00 (Over 65, Soci FAI e Abbonati Teatro Diego Fabbri) - € 5,00 (Accompagnatore minori di 16 anni e Tesserati Amici della Musica) - € 3,00 (Tesserati OTTAVINI) - ingresso gratuito per Tesserati Ambasciatori e minori di 16 anni. Informazioni e prenotazioni: 0543/1713530 – 339/7097952 – 347/9458012 – info@teatrodelleforchette.it. Per informazioni, prenotazioni e prevendita dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 18,00 presso Teatro delle Forchette APS - via Antonio Vivaldi, 22.