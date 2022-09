La Wellness week porta a Forlì "Scampagna": un tour geniuno a piedi o di corsa

Sabato 24 settembre Coldiretti Forlì-Cesena e il Mercato di Campagna Amica di Viale Bologna, 75 Forlì, salutano con entusiasmo il primo evento Cibo-Sport organizzato dall’Associazione in occasione della Wellness Week che coinvolge tutta la provincia: Scampagna. A piedi, camminando o di corsa, i partecipanti, previa iscrizione, percorreranno i 9 chilometri genuini in un tour che collega il Mercato alla Fattoria La Capanna del Drago di Forlì (tappa intermedia) e ritorno.

Le iscrizioni sono aperte il giorno stesso presso la sede del mercato dalle 7.30 sino alla partenza prevista per le ore 9. Tutti i partecipanti riceveranno la maglietta ed il cappellino distintivi e potranno ristorarsi a metà tragitto accolti dal titolare della Fattoria Enzo Alfatti in Via del Prete 5 - Forlì. Al ritorno sarà possibile ritirare all’interno del mercato l’”Agribag ricostituente”: una vera esplosione di vitamine, sali minerali e sapore, per reintegrare gli equilibri di benessere fisico. Sarà un lieto momento in cui viene mantenuto e rafforzato il legame ed il connubio fra la “buona e sana agricoltura” e l’espressione della sport più naturale.

“Proponiamo alle famiglie un consumo sano e consapevole per uno stile di vita legato al benessere psicofisico – conclude Anna Pirillo Responsabile di Campagna Amica Forlì-Cesena Rimini e de del Mercato di Viale Bologna – per questo motivo gli appuntamenti al nostro mercato valorizzano un approccio sempre legato alla salute e all’equilibrio mentale”. L’iniziativa Scampagna fa parte del fitto calendario di settembre che ha visto nuove attività gratuite ogni sabato del mese e coinvolge direttamente, con laboratori educativi realizzati appositamente, i bambini dei centri estivi del comprensorio, in particolari i ragazzi del centro Estate Ragazzi della Parrocchia dei Romiti.

Per informazioni e per tutte le novità sulle iniziative del Mercato è possibile consultare la pagina Facebook Campagna Amica Forlì-Cesena oppure scrivere a agrimercato.fc.rn@coldiretti.it o contattare via Whatsapp il 3294820597