La Young Musician European Orchestra in concerto da Bach a Vivaldi

Domenica 26 luglio, alle 21.30, nella Chiesa di San Michele a Tredozio ha luogo l'atteso concerto programmato dalla cooperativa ravennate Emilia Romagna Concerti e dal Comune di Tredozio: l'esibizione dei musicisti della Young Musician European Orchestra del Maestro Paolo Olmi.

Per l'occasione sono presenti, senza direttore, alcuni dei musicisti migliori di questo complesso che eseguono "La Primavera" da le 4 stagioni di Vivaldi (solista Matteo Cimatti), il Concerto in la minore per violino e orchestra di Bach (solista Emma Arizza) e il Concerto per 2 violini e orchestra in re minore di Bach.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti, nel rispetto delle misure anti Covid.