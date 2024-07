La Young Musicians European Orchestra a Forlì con Le Stagioni di Vivaldi

Avrà luogo domenica 21 luglio alle 21, alla Fabbrica delle Candele il concerto degli Archi della Young Musicians European Orchestra. In programma uno dei brani più popolari di sempre: le Stagioni di Vivaldi. Quattro concerti per violino e orchestra basati su altrettanti sonetti che descrivono con molta libertà e molta modernità lo scorrere delle stagioni.

Ciascun concerto delle Quattro stagioni si divide in tre movimenti, dei quali due, il primo e il terzo, sono in tempo di Allegro o Presto, mentre quello intermedio è caratterizzato da un tempo di Adagio o Largo, secondo uno schema che Vivaldi ha adottato per la maggior parte dei suoi concerti. Ogni concerto si riferisce a una delle quattro Stagioni: la Primavera, l'Estate, l'Autunno e l'Inverno. Per l’occasione si esibirà il giovane violinista solista Lodovico Parravicini accompagnato dai musicisti della Young Musicians European Orchestra: i violini Tommaso Paronuzzi e Ion Mihail, la viola Alessandra Paniceri, il violoncello Filippo Di Domenico e il clavicembalo Tommaso Berardi.

La Young Musicians European Orchestra, strartup Internazionale che dal 2019 ha la sua sede a Ravenna, è’ l’Orchestra italiana con maggiore vocazione per i programmi musicali all’estero e compare al primo posto nella graduatoria del Ministero della Cultura per i Complessi Strumentali Giovanili. Negli ultimi anni è stata presente in Vietnam, Israele, Palestina, Libano, Congo e Marocco oltre che in Sedi di prestigio quali l’Accademia Chigiana.

I biglietti al prezzo di 5 euro possono essere acquistati online su vivaticket LE STAGIONI DI VIVALDI (vivaticket.com) e la sera del concerto a partire dalle ore 20. Il concerto è realizzato grazie alla collaborazione del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna, della Fabbrica delle Candele e del Cidim – Comitato Nazionale Italiano Musica.