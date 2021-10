Laboratori, attività e caccia al tesoro per le vie del centro storico: la Scuola Don Oreste Benzi lancia le attività gratuite

Lasciarsi provocare e conquistare, mettendo in gioco le proprie conoscenze ma soprattutto le abilità trasversali per scoprire materiali, parole, profumi nuovi. È la proposta che la Scuola Don Oreste Benzi rivolge ai bambini e ai loro genitori, modulata in diverse attività: i "Laboratori delle passioni", pensati per i bambini di 4 e 5 anni (ultimo anno di scuola dell’infanzia) e curati dai docenti specialisti della scuola primaria, e le "Avventure didattiche", elaborate dai professori della scuola media per i bambini di 9 e 10 anni (V elementare).

Tutte le attività, che si svolgeranno ogni fine settimana di ottobre, sono gratuite.

Si parte questo sabato, 16 ottobre, con il laboratorio condotto da Gloria Salvatori, insegnante di arte capace di vere e proprie magie, che guiderà le piccole mani nella manipolazione di lana cotta, pastelli a cera e carta: che cosa ne uscirà? In contemporanea viene proposta una emozionante avventura didattica: insieme al prof. Giovannetti, di Tecnologia, i bambini andranno a caccia di misure, poi condurranno esperimenti in vetro sul volume dei liquidi con il prof. Pollini, di Scienze. L’intento è quello di far loro sperimentare come faranno lezione da qui a pochi mesi, quando andranno alla Scuola Media. L’appuntamento per entrambe le attività è per le 10.30 alla Scuola Don Oreste Benzi.

Domenica 17, invece, in collaborazione con il Centro Diego Fabbri, la Scuola Don Oreste Benzi offre ai bambini di 7-10 anni la caccia al tesoro “Sulle tracce di Dante”: un percorso ricco di indovinelli, rebus e quiz che si snoda per le vie del Centro Storico di Forlì e ripercorre i passi del Sommo Poeta. Il ritrovo è sotto il campanile di San Mercuriale alle 15.30. Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto di riferimento. Non è richiesto green pass, poiché tutte le attività si svolgeranno all’aperto.

PER INFO E PRENOTAZIONI: 340 6730581 – comunicazione@scuoladonorestebenzi.it