Laboratori d'arte, corsi di musica, ludoteca e molto altro: riparte l'attività del Centro Elianto

Riparte dopo il lockdown il Centro Elianto di Predappio con tutte le nuove attività in totale sicurezza. Tantissimi sono gli appuntamenti che coinvolgeranno i più piccoli e i più grandi.

Si comincia dai laboratori per i più piccoli, Valentina Zoli torna con il laboratorio LiberamenteArte, per stimolare la creatività dei nostri bambini in totale libertà, il laboratorio si svolgerà con un incontro al mese da ottobre a dicembre, inizio sabato 24 ottobre ore 16.00. Valentina Fabbri, darà spazio ai bambini con il laboratorio MusicArte, un percorso per sviluppare l’orecchio e il ritmo divertendosi. Gli incontri si svolgeranno tutti i martedì a partir dal 13 ottobre dalle 16.00 alle 17.00 con una quota di partecipazione € 50 per 8 lezioni con uno sconto Fratelli di 70 euro. La creatività tornerà in gioco con i percorsi ormai consolidati del centro, i laboratori creativi Gira... Gira... Sole rivolto ai bambini da 9 mesi a 6 anni accompagnati. Per stimolare manualità e creatività in un clima di condivisione e amicizia, tutti i lunedì dal 19 ottobre al 14 Dicembre dalle 16 alle 17 e Attiva...Mente, laboratori per stimolare la creatività dei più piccoli e rinfrescare quella dei più grandi dai 6 ai 10 anni tutti i mercoledì dal 21 ottobre al 16 dicembre dalle 16 alle 17, questi laboratori saranno ad ingresso libero su prenotazione.

Per il progetto Sostegno alla genitorialità, diversi sono gli appuntamenti con la psicologa Agnese Ferrara, su diversi argomenti che possono aiutare i genitori nel rapporto con i propri figli. Si inizia sabato 17 ottobre ore 16.30 con l’incontro dal titolo "Quando torna la mia mamma?" per I’inserimento al nido e alla Scuola dell'Infanzia e il rientro al lavoro della mamma. Altri appuntamenti saranno invece condotti dalla Logopedista ed Esperta in Aromaterapia Silvia Stango, che parlerà di sviluppo cognitivo del bambino e dell’uso di oli essenziali per il benessere. Il primo incontro "Lo sviluppo del linguaggio nel bambino" sarà sabato 10 ottobre alle ore 10.00. Per questi progetti l’ingresso è gratuito con prenotazione per garantire il distanziamento e la sicurezza. Non potevano poi mancare i Nati per Leggere, un progetto per appassionare i più piccoli alla lettura e la scoperta di nuovi mondi letterari, rivolto ai bambini da 0 a 6 anni accompagnati. Due gli incontri programmati sabato 7 Novembre e sabato 5 Dicembre ore 16.30, sempre con ingresso gratuito su prenotazione. Non solo attività pomeridiane e incontri nel fine settimana, ma con il progetto BIMBINCERCHIO, sarà possibile fare piccoli laboratori alla mattina, per bambini da 9 mesi a 6 anni, tutti i martedì e mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12. Il programma prevede il martedì musica con Valentina Fabbri, il mercoledì GIOCO-YOGA con Silvia Picchi e il giovedì Gioco Teatro con Stefano Naldi. La quota di partecipazione al corso è di € 45 per un ciclo di quattro lezioni, con possibilità di lezione in singola giornata a € 15.

Riparte anche la scuola di musica Elianto Sound con i corsi di chitarra, pianoforte, batteria, violino e canto, in linea con i protocolli sanitari, che prevede per tutte le lezioni individuali di strumento, l'utilizzo delle mascherine e lo strumento personale (per pianoforte lo strumento verrà igienizzato ad ogni allievo) e regolare distanziamento di 1 mt; per le lezioni di canto si utilizzerà una visiera igienizzata (che fornirà direttamente il centro) e il distanziamento di 2 mt. Ad ogni lezione gli ambienti verranno igienizzati ed arieggiati. La quota di partecipazione è di € 55 a modulo di 4 lezioni. Appuntamento il 10 Ottobre alle ore 16.30 con l’incontro informativo sui Pannolini Lavabili in collaborazione con l’associazione NonsoloCiripà.

Torna anche la Ludoteca Elianto, con gli Aperigame, sempre alla scoperta di tante novità in anteprima, per tutti gli appassionati e non solo. Si parte il 10 ottobre.

Per tutte le attività sarà obbligatoria la prenotazione ai numeri 0543/921434 - 339/7097952 – 348/9206619 dal Lunedì a Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Per la partecipazione è obbligatorio il tesseramento di 5 euro (la tessera è nominale dai 6 anni, per gli utenti dai 9 mesi ai 6 anni farà fede il tesseramento di 1 genitore) avrà durata annuale e si potrà fare dal 28 settembre.