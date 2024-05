Laboratori ed escursioni gratuiti per bambini e genitori nella vallata del Bidente

Indirizzo non disponibile

Il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, insieme ai Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Galeata, Predappio e Santa Sofia, ha organizzato una serie di laboratori ed escursioni gratuiti per bambini e genitori. Ecco gli incontri in programma nella vallata del Bidente:

mercoledì 22 maggio alle 16.30 al Castello di Cusercoli "Nero e giallo... che sballo" (3/6 anni). Laboratorio per genitori e bambini, alla scoperta del mondo delle api: come sono fatte, come vivono, cosa producono. Poi, dopo una golosa sorpresa, ciascuno potrà realizzare e portare a casa la propria ape. Con Riccardo Raggi, guida ambientale Escursionistica (Romagnatrekking) con la collaborazione di Polo Unico Famiglie e Giovani (Asp San Vincenzo dè Paoli).

Mercoledì 5 giugno alle 16.30 al Parco della Resistenza di Santa Sofia "Coraggio, attesa e perseveranza" (6/8 anni). Storie con pupazzi e burattini per genitori e bambini: quante emozioni incontreranno i protagonisti delle storie che verranno raccontate! E quante emozioni potranno essere giocate da chi parteciperà! Un emozionante pomeriggio di storie e giochi espressivi da trascorrere in compagnia. Con Fabio Canini, psicologo e contastorie con la collaborazione di Polo Unico Famiglie e Giovani (Asp San Vincenzo dè Paoli).

Iscrizione obbligatoria al link https://icos.comune.forli.fc.it/Iscrizioni/IIscrizioniPersona/IscrizioneElencoCorsiCF/72