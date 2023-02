Laboratorio alla ri-scoperta del coro: cittadini e cittadine sul palco come nuovo coro del capolavoro di Aristofane "Le rane"

Al Teatro Testori è in arrivo lunedì 13 febbraio la produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale, Teatri di Bari e Solares Fondazione delle Arti per la regia di Marco Cacciola, Le Rane, che vede in scena un coro di cittadini ad affiancare il nucleo di giovani artisti, nel tentativo di rifondare l’antico legame esistente tra societa? e teatro.

Lo spettacolo

Una delle opere piu? celebri di Aristofane rivive dunque in un allestimento inedito, eterogeneo e condiviso che accompagna il pubblico in un divertente e visionario viaggio negli inferi. In scena assistiamo alle rocambolesche peripezie del dio Dioniso e del suo servo Xantia, diretti verso l’Ade per riportare in vita un Poeta che salvi la citta? dal degrado culturale.

Il laboratorio per riscoprire il coro

L’11 e il 12 febbraio il Testori invita i cittadini e le cittadine di Forlì a due giorni di incontro gratuito alla ricerca del coro dello spettacolo, con il regista Marco Cacciola, che per Le Rane ha ideato un progetto che coinvolga la polis: “Nell’epoca del solipsismo sempre più disperato, ci uniamo in cerchio e ci facciamo comunità. Pensare il coro, oggi, agirlo al centro della scena, è questione politica, per ristabilire quel legame di sangue tra società e teatro. Ri-fondare il coro è ri-fondare la polis.” I cittadini e le cittadine che intendono prendere parte al viaggio verso la ri-scoperta del coro, lavoreranno due giorni con il regista Marco Cacciola, per poi unirsi agli attori e alle attrici il 13 febbraio. Così Cacciola invita i cittadini a prendere parte al rito collettivo del teatro: “Con la curiosa ma salda convinzione che il teatro sia un bene comune per tutti, vorrei sapere ciò di cui i cittadini hanno necessità, e vorrei sorprendermi nel farlo. Volete tornare a essere protagonisti e responsabili della cultura e dell’arte della vostra città? Quali sono i vostri desideri? Quali sono i nostri desideri?”

Il laboratorio, aperto a tutte e tutti, si terrà sabato 11 e domenica 12 febbraio (14.30-19.00), mentre il 13 febbraio bisognerà essere disponibili dalle 16.00. Per partecipare è richiesta una mail a progetti.teatrotestori@elsinor.net entro e non oltre il 7 febbraio, con una foto e poche frasi motivazionali.

Non ci sono limiti di età, genere, credo politico o religioso, bisogna solo essere disponibili i 2 giorni di laboratorio e il giorno di spettacolo.

ORARI LABORATORIO 11 e 12 FEBBRAIO 14:30-19:30 | ORARIO GIORNO DI SPETTACOLO 13 FEBBRAIO disponibili dalle 16:00

Info, biglietti e iscrizioni allo 0543.722456 o progetti.teatrotestori@elsinor.net; circuito Vivaticket per l’acquisto del biglietto dello spettacolo