Nel centro storico, a due passi da Piazza Saffi, la Piazzetta Antica Pescheria (c.so A. Diaz 14) diviene il salotto estivo, dove teatro, musica, lettura, arte e buon vivere si uniscono, dando origine ad un unico percorso culturale.

Martedì 27 Giugno alle 19:00 ,a pochi giorni dalla chiusura dell’evento museale più importante del nostro territorio, il laboratorio creativo “I profumi e i colori nell’Arte della Moda” dedicato alla Grande Mostra ai Musei San Domenico di Forlì ci condurrà in un percorso creativo sulla semiotica dell’arte nella moda e sui suoi codici cosmetici. L'obiettivo è quello di esplorare i canoni di bellezza rappresentati nelle opere pittoriche esposte alla mostra e di comprendere i diversi usi storici degli strumenti cosmetici.

La moda e la cosmesi sono due universi che da sempre si intrecciano, vivendo un legame simbiotico. I colori sapientemente applicati sul viso diventano un segno di potere, ricchezza, riconoscimento, protesta e possono riflettere lo stato sociale o generazionale di una persona.

Il percorso del laboratorio si concentra sul legame tra estetica, moda, arti e nuovi media, esplorando in che misura si influenzino reciprocamente nel plasmare l'immaginario collettivo. Durante il laboratorio, verrà fornita un'alfabetizzazione dei canoni di bellezza intesi come costruzione sociale e non naturale. Saranno analizzate alcune opere d'arte per esplorare i diversi modi in cui l'umanità ha cercato di fissare l'immagine di sé e, di conseguenza, di "immobilizzare" il sé con l'uso del trucco.

Si tratta quindi di un'opportunità per approfondire la relazione tra l'arte, la moda, la cosmesi e la società, esplorando come tali elementi si siano influenzati reciprocamente nel corso del tempo.

La partecipazione all’evento è gratuita. Chi lo desidera può, dopo l’incontro, continuare la serata con un aperitivo a euro 5,00 proposto dal Bistrò Verde Paglia.

Il laboratorio dedicato ai Codici cosmetici, condotto da Micaela Mazzoli, docente di analisi sensoriale Slow Food e formatrice di eco-alimentazione con metodologie ludiche, è il primo di una serie di incontri che si concentrano sull'applicazione dei paradigmi della moda nell'arte.

Martedì prossimo 4 Luglio, sempre in piazzetta Antica Pescheria, si terrà il workshop dedicato all’arte olfattiva nel mondo della moda, Durante il workshop, si avrà l'opportunità di ricreare ed analizzare essenze e profumi che hanno raggiunto un'importanza iconica nel corso dei secoli.

L’evento è organizzati dal Centro Diego Fabbri e l'AUSL della Romagna in collaborazione con Incontri Internazionali Diego Fabbri APS, No.Vi Art APS, e reso possibili anche grazie al sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Info e prenotazioni 328 2435950 – WhatsApp