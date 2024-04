Laboratorio di cucina dei popoli a Civitella

Per scoprire la cultura di un popolo attraverso il cibo e la sua preparazione, incontrare e conoscere le persone che vivono nel territorio, chi è qui da sempre e chi è arrivato da lontano, arriva il laboratorio di cucina dei popoli dove le cuoche madrelingua insegneranno a preparare i cibi tradizionali del loro paese.



Domenica 28 Aprile Rabia dal Marocco insegnerà come preparare il vero cous cous marocchino, il msemen e la cerimonia del té verde alla menta. Al termine del laboratorio si può rimanere a pranzo per degustare e condividere quanto preparato insieme. Oppure unirsi solo per il pranzo e scoprire la maestria della cuoca direttamente a tavola.



Pranzo con bevande € 25 per persona. Laboratorio di cucina + pranzo € 50 per persona. Evento in collaborazione con Os_servo Festival di Vallata Alta Val Bidente



? Prenota chiamando il n.380 51 42 609 anche via Whatsapp