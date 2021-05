Laboratorio palazzi e castelli: incredibile avventura con Caterina

In occasione del "Festival Caterina di Forlì. Accento di libertà 2021", l'Associazione Fantariciclando organizza due laboratori dedicati a famiglie con bambini accompagnati dai 6 ai 13 anni I laboratori si svolgeranno nelle giornate di venerdì 4 e sabato 5 giugno alle ore 18.00 presso Palazzo Albertini.



Centri storici e periferie (riuso creativo, cittadinanza e beni comuni). Le città oggi e quelle all’epoca di Caterina. L’arte applicata come esperienza: il castello come metafora dell’abitare con costruzione di un incredibile Palazzo partendo da rotolini di cartone. La sessione di una ora in un atelier sul riuso creativo di materia, nel dialogo intergenerazionale (genitore/nonno bambino), richiama le prospettive dell’Agenda Onu 2030 ed è la conclusione “materica” della visita animata INCREDIBILE AVVENTURA CON CATERINA interpretata per il Festival da un inedito gruppo di operatori culturali, guide, rievocatori.



Prenotazione obbligatoria su https://www.festivalcaterinaforli.it

