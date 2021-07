"Orientarsi nell'inaspettato": laboratorio teatrale per tutti con Antonio Vulpio

Foemozioni presenta un nuovo laboratorio aperto non solo agli addetti ai lavori, ma a tutti quelli che hanno voglia di mettersi in gioco e uscire dalla propria comodità.

Il 23, 24 e 25 luglio 2021 si apre un percorso per sperimentare e sperimentarsi col grande 'Gioco del Teatro all'improvviso' guidati da Antonio Vulpio, un docente d'eccellenza che condurrà la classe alla scoperta di una tecnica creativa indispensabile per ogni attore e divertente per tutti. L'improvvisazione è l'arte di costruire qualcosa di bello da eventi inaspettati, sorprendenti, paurosi addirittura.Quello che serve è la capacità di mettersi in gioco, di sospendere il giudizio, di adattarsi quindi a ciò che ci viene proposto dai partner in scena, lasciandoci meravigliare da quello che la nostra stessa fantasia è in grado di creare quando non le poniamo dei limiti.

L’ obiettivo del corso è trovare una spontaneità creativa nel modo di porsi in scena e nel relazionarsi con l'altro, utilizzando i fondamenti dell’improvvisazione teatrale, con particolare enfasi sulla pratica dell’ascolto e sulla sospensione del giudizio, proprio ed altrui, imparando ad utilizzare l'imprevisto come stimolo attoriale. Il laboratorio si focalizzerà sulla pratica delle tecniche necessarie a realizzare delle brevi scene comiche di carattere estemporaneo.

Si terrà presso il Laboratorio Teatrale Comunale in via Maceri Malta, 7/a di Forli.

Per informazioni e iscrizione: 348-9326539 oppure grandimanovreteatro@gmail.com

ANTONIO VULPIO: attore, regista con formazione nel teatro di prosa e di improvvisazione. Insegnante e formatore in ambito sociale e aziendale. In oltre 20 anni di esperienza ha lavorato con moltissime compagnie del panorama nazionale e internazionale attraverso collaborazioni in Europa, Stati Uniti, Australia. Nel 2007, insieme ad un selezione di attori di diverse nazionalità crea l’ensemble internazionale ”Orcas Island Project” diretto da Randy Dixon, con il quale svolge a tutt’oggi un’attività di ricerca e sperimentazione sull’ improvvisazione. Nel 2008 costituisce, insieme a Luca Gnerucci ed Antonio Contartese, la compagnia “Teatro a Molla”.

