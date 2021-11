LaCorelli porta a Forlì l'omaggio a Stravinskij con l'"Histoire du Soldat"

LaCorelli torna ad omaggiare Stravinskij e la sua iconica "Histoire du Soldat": domenica 14 novembre alle ore 18 saràla volta di Forlì, dove la produzione sarà ospitata negli spazi dell'Accademia InArte.

Opera da camera in due parti, fondata su un intreccio teatrale che include, oltre alla parte musicale, un testo recitato e alcuni balletti, l'Histoire du Soldat fu composta da Igor Stravinskij nel 1918 su libretto in francese di Charles Ferdinand Ramuz. Potremmo definirla un'opera atipica, poiché manca completamente del canto, sostituito da una voce narrante e un dialogo parlato fra i personaggi del diavolo e del soldato. Voci e musica si fondono e si confondono nell'Histoire, a volte sovrapponendosi, altre volte alternandosi. Teatro sperimentale e musica moderna trovano una sintesi perfetta in questo lavoro, che è ritenuto, nell'evoluzione stilistica di Stravinskij, un esempio “cubismo” musicale, analogo alla pittura di Pablo Picasso e di Georges Braque. Nel politonalismo scarno e angoloso della partitura (che influirà notevolmente su molti musicisti) si trovano molti spunti presi da canzonette, marce militari, ragtime, che improntano di squallore desolato l'antica fiaba. Opera in perfetta sintonia con lo spirito di innovazione e ricerca costante che da sempre anima il lavoro de LaCorelli, l'Histoire du Soldat fonde in un solo progetto la sintesi del teatro musicale e il talento poliedrico espresso dai migliori artisti della compagine, qui rappresentati dall'Ensemble Tempo Primo diretto da Jacopo Rivani.

Protagonisti sul palcoscenico i fratelli Parmiani, duo affiatato e ormai molto caro alla scena artistica di casa nostra. Paolo ha iniziato a recitare giovanissimo nel Gruppo teatrale "La Compagine": attore, regista, compositore e commediografo, conduce laboratori e corsi di recitazione. Gianni, poliedrico interprete, è autore di numerosi testi originali e didatta. Insieme sono una combinazione perfetta di talento ed eclettismo, passione e creatività.

Biglietti da 1 a 5 €, info al 351 638 0995 o info@inarteonline.com.