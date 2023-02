"Le avventure della Commedia di Dante nelle interpretazioni russe, tra divino e umano": incontro al Liceo Classico

"Dante: Arte, Scienza e Conoscenza": per il terzo ciclo di incontri, mercoledì 1 marzo appuntamento alle ore 17 nella biblioteca del Liceo Classico “G.B. Morgagni” di Forlì. In questa occasione ci sarà un incontro con Kristina Landa, ricercatrice in Slavistica, del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione della Università di Bologna-Campus di Forlì, sul tema "Le avventure della Commedia di Dante nelle interpretazioni russe, tra divino e umano".

L'incontro è organizzato dal Comitato della Dante Alighieri di Forlì/Cesena e dalla Associazione Nuova Civiltà delle Macchine, col contributo del Liceo Classico. E' aperto a tutti ed è valido come corso di formazione per docenti.