Le canzoni di una sola estate al Club Ottantadue di Forlì con "Brillanti sparsi on the beach"

Una nuova e simpatica esperienza per Nicola Pizzinelli, Renzo de Pascalis e Andrea Torre, ovvero i Brillanti sparsi, la band ironica, sarcastica e irriverente, che sale sul palco del Club Ottantadue di Forlì sabato 11 marzo alle 22:05. Si tratta del nuovo spettacolo intitolato "Brillanti sparsi on the beach", con tutte, o quasi, le canzoni italiane che durarono una sola estate, le cosiddette folgoranti 'meteore', che hanno attraversato fulmineamente i cieli degli anni Sessanta, diventando anche famosissime in quei 2-3 mesi estivi di quei mitici e favolosi anni. Chi non ricorda "Ho scritto t'amo sulla sabbia", "Stessa spiaggia stesso mare", "Il ballo di Simone", "Lisa dagli occhi blu"?

Lo spettacolo si arricchisce della voce narrante di Michele Minisci, già fondatore del mitico Naima club, che si prende una momentanea pausa dalla sua passione per il jazz e il blues. Un simpatico e nostalgico exursus tra quei cantanti che hanno scalato le classifiche in quegli anni per poi sparire nel nulla. “L’idea di questo spettacolo – racconta Michele Minisci- mi è venuta leggendo il bellissimo libro del critico musicale Alberto Tonti ‘Ballarono una sola estate’, con la suggestiva prefazione del mitico Gianni Mura, che così presentava il libro:”Una memoria necessaria per riandare a un’Italia in cui se ti piaceva una canzone dovevi comprare il disco. ‘Scaricare’ era verbo che riguardava solo i facchini o il (la) partner”.

Ingresso libero. Info 366 1512799