Le canzoni e la vita di Enzo Jannacci raccontate dal figlio Paolo e dal giornalista Enzo Gentile

Domenica 18 febbraio alle ore 17,00 presso la Sala Ex Cinema Mazzini, Forlimusica presenta “Ecco tutto qui” uno spettacolo musicale sulla vita del grande interprete Enzo Jannacci. Tutto quello che avreste voluto sapere di Enzo Jannacci e non avete mai osato chiedere. Nel 2013 ci lasciava un artista che ha fatto grande la canzone e il mondo dello spettacolo italiano dalla fine degli anni Cinquanta. Enzo Jannacci è stato un musicista curioso, ha scritto e cantato per raccontare la nostra storia quotidiana, lo si ricorda come personaggio di successo in teatro, in televisione, al cinema.

È stato un medico legatissimo alla professione e ha fatto della “sua” Milano un luogo privilegiato per stare dalla parte dei più umili e degli emarginati. Tra dischi e canzoni, dal palcoscenico e dal piccolo schermo i tanti modi per capire chi è stato Enzo Jannacci: la testimonianza della sua carriera in un incontro con il figlio Paolo, anche stretto collaboratore dai concerti allo studio di registrazione, e con Enzo Gentile, un giornalista che lo ha visto da vicino e lo ha conosciuto bene. Insieme ne parleranno, con due microfoni e un pianoforte, anche per riascoltare alcune delle canzoni che compongono la colonna sonora del nostro paese.

Paolo Jannacci (pianista e compositore), classe 1972, diventa un musicista professionista dal 1988. Vanta collaborazioni con grandi artisti, citandone alcuni: Dario Fo, Paolo Conte, Chico Buarque, Ornella Vanoni, Claudio Bisio, Massimo Ranieri, J-Ax e soprattutto con il padre Enzo. Poliedrico, compone per il teatro, il cinema e la pubblicità. Tra le onorificenze più importanti: Targa Tenco: 2002 (miglior canzone italiana “Lettera da lontano”), 2004 (miglior canzone italiana “L’uomo a metà”), 2005 (migliore album “Milano 3-6-2005”), 2020 (“Canterò” album-migliore opera prima).

