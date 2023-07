"Le ceneri del nonno. Romagna 1914. Cronache dalla legnaia all'ombra del padrone": Giovanni Tumidei presenta il suo libro

Lunedì 31 luglio, alle ore 21.00, presso l'anfiteatro del parco di via Dragoni, Forlì, verrà presentato il libro "Le ceneri del nonno. Romagna 1914. Cronache dalla legnaia all'ombra del padrone" di Giovanni Tumidei. Interventi a cura di Marzio Casalini, Ponte Vecchio Editore e Gianni Giunchi, Associazione Il Parco dei Ragazzi

Nella appassionata nota introduttiva si ricorda come siano stati presenti in Romagna "un sentimento di appartenenza che manteneva radici nel cuore dei suoi figli, una cultura apparentemente di grana grossa, schietta e non priva di una sulfurea raffinatezza: una Romagna terragna nelle viscere e nell'anima, anarchica prima che repubblicana, socialista o flebilmente cattolica". È un racconto di particolare bellezza, in primo luogo per una lingua giocosa e dal rapido passo, in secondo luogo per la rievocazione di personaggi che sono nello stesso tempo attori da commedia e vittime dei vari e diversi drammi del vivere, prima di tutto alimentati dalla passione

Per informazioni Gianni Giancarlo Giunchi 320 0435480.