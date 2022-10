Le cento chiese di Forlì in una mostra fotografica e in un libro

Indirizzo non disponibile

Sabato 8 ottobre alle ore 16.00, presso Palazzo Morattini, via Armelino 33, Pievequinta, verrà inaugurata la mostra fotografica "Le cento chiese di Forlì" a cura di Gianfranco Argnani, Mauro Mariani e Gabriele Zelli.

L'esposizione, organizzata dall'Associazione Culturale e Ricreativa "Amici della Pieve", nasce da un'idea di Giuseppe (Pino) Bellettini, già socio del sodalizio, che aveva la passione per il collezionismo e aveva raccolto cartoline, disegni e immagini dei luoghi di culto del territorio forlivese. Con tale materiale aveva realizzato un importante album, che sarà esposto, dal quale si può valutare lo straordinario patrimonio di chiese, oratori e cellette votive che caratterizzano la nostra realtà.

I curatori della mostra sono partiti dalla collezione lasciata da Bellettini e hanno cercato di completare l'intero panorama degli edifici sacri, a partire da quelli non più esistenti, per passare a quelli sconsacrati e oggi utilizzati ad altro uso, nonché agli edifici dove abitualmente si celebrano funzioni religiose di rito cattolico. Dai cento edifici iniziali il numero è cresciuto fino a raggiungere le oltre centocinquanta unità.

Nel catalogo che accompagna la mostra sono state pubblicate le schede storiche di ogni edificio di culto e almeno un'immagine relativa, tranne che per quelli non più esistenti da secoli dei quali in diversi casi sono presenti estratti di antiche mappe catastali. All'inaugurazione interverranno i familiari di Pino Bellettini, i componenti del Consiglio direttivo del sodalizio organizzatore, i curatori e Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì.

La mostra resterà aperta fino al 27 novembre 2022 e sarà visitabile tutte le domeniche di ottobre e novembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Ingresso libero. Per informazioni: 3357144204.