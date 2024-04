Le colazioni si trasformano in aperitivo al Museo con "La donna come musa ispiratrice ed emancipazione sociale"

Domenica 7 aprile, alle ore 16:00, il Centro Diego Fabbri, con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, propone un ulteriore appuntamento con le Colazioni al Museo. L'innovativa modalità di fruizione della mostra "Preraffaelliti: Rinascimento Moderno" presso i Musei San Domenico, che permette ai suoi partecipanti di condividere un momento conviviale e allo stesso tempo culturale con la propria guida prima di immergersi nella visita delle opere, cambia veste per l'occasione domenicale.

Infatti, anziché perdersi nelle visioni romantiche nelle pitture di Waterhouse e Leighton e negli intrecci temporali che uniscono Edgar Allan Poe a Michelangelo, precedute da un calda colazione e succhi di frutta, ci si potrà immergere in tutte le molteplici sfaccettature di questo affascinante periodo culturale con un fresco aperitivo e dei croccanti stuzzichini. Per domenica 7 Aprile si cambia così orario (appuntamento alle ore 16:00) e la colazione diventa un aperitivo al museo, in cui la storica dell'arte e guida museale Sara Polidori introdurrà in maniera distesa e condivisa il tema "La donna come musa ispiratrice ed emancipazione sociale", con un particolare approfondimento sulla figura di Evelyn Pickering, figura emblematica del periodo, pittrice ed attivista, impegnata nell'emancipazione femminile e nei doveri sociali dell'arte. Successivamente i partecipanti, sempre accompagnati dal loro Cicerone, continueranno il loro viaggio sensoriale all'interno della Grande Mostra, dove in un dialogo empatico e consolidato esploreranno le opere della mostra con le chiavi di lettura emerse dall'incontro e si interfaccieranno con le grandi narrazioni del periodo con diversi e nuovi strumenti di lettura. Il tutto si concluderà con un conviviale aperitivo.

Il costo complessivo dell'esperienza, che include colazione, ingresso alla mostra e visita guidata, è di 20 €, ridotto a 15€ per i possessori della tessera "Io Sostengo la Cultura 2023/24". Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Centro Diego Fabbri al numero 328 2435950 (anche tramite WhatsApp) o all'indirizzo email info@centrodiegofabbri.it