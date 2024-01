Le compagnie teatrali di Forlì tornano sul palco per la rassegna "Isole del Tesoro"

Al via la rassegna teatrale "Isole del Tesoro" 2024 organizzata da FO_Emozioni, gruppi forlivesi insieme per il teatro, realizzata con il contributo dell'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì. L'edizione 2024 si terrà a Forlì dal 27 gennaio al 31 maggio prossimi in vari teatri della città. "La rassegna teatrale è arrivata alla sua ventiquattresima edizione dalla sua nascita nel 1999; una straordinaria vetrina di spettacoli, che rappresenta la collaborazione di diverse compagnie teatrali del Comune di Forlì, dell'Associazione di Associazioni Fo_Emozioni, dell'Unità Progetto Giovani del Comune di Forlì e della Fabbrica delle Candele", spiegano gli organizzatori.

""Isole del Tesoro" è un evento unico che celebra la diversità e la ricchezza delle produzioni teatrali presenti nella nostra comunità. Grazie alla collaborazione tra queste prestigiose organizzazioni, abbiamo creato un programma eclettico che spazia dai classici alle produzioni contemporanee, offrendo al pubblico un viaggio emozionante attraverso stili e generi teatrali differenti. Le compagnie teatrali del Comune di Forlì porteranno in scena spettacoli che cattureranno la vostra immaginazione e vi porteranno in mondi fantastici".

Si parte sabato 27 gennaio, alle 21, dal Teatro Diego Fabbri di Forlì: sul palco arriva la compagnia Qaos con lo spettacolo "Mascara & paillettes" di Serge Manguette, regista e coreografo. Il musical col Vizietto torna in uno speciale appuntamento realizzato grazie al Patrocinio del Comune di Forlì e la collaborazione del Comitato di Quartiere dei Romiti, il cui ricavato sarà devoluto alla Associazione Genitori Sculla Media “G. Mercuriale". Una divertentissima commedia musicale dello storico gruppo forlivese specializzato in musical, che nel 2024 festeggia i suoi primi 30 anni di attività. Mascara & paillettes vede in scena un cast di 19 performer che proporranno dal vivo gli

spensierati brani della colonna sonora che comprende una evergreen come “I am what I am” portata alla grande popolarità da Gloria Gaynor.

La vicenda, senza tempo, narra della vita tranquilla more uxorio di due omosessuali di Saint-Tropez, Georges (Pierpaolo Sedioli) e Albin (Alberto Ricci) proprietari di un locale di drag queen, turbata dall'annuncio che il figlio del primo, Jean-Michel (Francesco Paolucci), si è fidanzato con la dolce Anne (India Magnelli), figlia del leader di un partito moralista e intransigente, Edouard Dindon (Massimo Biondi), invitato per il fidanzamento assieme alla rigida moglie Marie (Gloria Rassu).

Domenica 28 alle 21, questa volta al Teatro Maria Graffiedi di Vecchiazzano il Centro Culturale l'Ortica aps con il Gruppo Teatrale “Gli Slan di Sandra” presenta "E poi arrivi tu" di Claudia Lotti e Claudia Bartolotti, che firma anche la regia.

Dana è un'attrice che si presenta a un provino per uno spot pubblicitario, con la speranza non solo di aver successo ma anche di incontrare LUI, l'amore. “E poi arrivi tu": il titolo della pièce, che ricorda una canzone di Neffa, è il leitmotiv della commedia: quel tu che arriva è prima il LUI che Dana identifica in Leo Topini solo pochi attimi dopo averlo conosciuto e userà tutte le sue armi sia quelle più femminili, sia quelle più sorprendenti per poter diventare lei il "tu che arriva" per lui. Ma dovrà ricorrere a tutti gli stratagemmi possibili per non far uscire l'ignaro Topini dalla sua vita. E a Dana non manca certo la fantasia: questa sorprendente ragazza, dolce e frizzante, ma anche determinata, riuscirà nel suo intento?