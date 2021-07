Le "Donne in blues" tornano al Parco delle Terme di Fratta: apre Eloisa Atti

Tornano gli ormai tradizionali appuntamenti con le “Donne in Blues”, che da ben 15 anni (la prima edizione risale all'estate 2007) segnano, con decisione e carattere, l'estate di Bertinoro. Una rassegna tutta al femminile, in omaggio alla capacità artistica delle donne con particolare riferimento al mondo musicale del blues, a cui fin dalla seconda edizione si è aggiunto il jazz insieme anche ad altre importanti sonorità etniche e soul. Anche nel 2021 la rassegna è realizzata con la direzione artistica di EntroterreFestival, che da qualche anno sta curando la programmazione estiva bertinorese, e prevede 3 concerti ad ingresso gratuito all'interno del Parco delle Terme della località termale di Fratta Terme, nei sabati 10, 17 e 31 luglio 2021.

Ecco il programma

Eloisa Atti si esibirà sabato 10 luglio alle 21.30. “Un bar all’aperto, aria frizzante di marzo, tavolini, clienti. In primo piano una donna: vestito bianco che scopre spalle e ginocchia, sciarpa di seta buttata sulla sedia, occhiali scuri sollevati sul capo. Riflessi dorati danzano sui suoi capelli, in uno strano contrasto con il suo sguardo spento. Sta bevendo un caffé nero, senza zucchero. E’ sola al tavolo e non sembra stia aspettando nessuno. Sullo sfondo uno sconosciuto la osserva.” L’ouverture introduce la protagonista tormentata e sfuggente di “Lost Monalisa”, colonna sonora di una misteriosa sceneggiatura cinematografica. La narrazione si snoda quasi visivamente attraverso la seduzione di melodie incisive, flashback e reprise nel concept album di Eloisa Atti che, sul palco assieme a Marco Bovi, Emiliano Pintori, Stefano Senni e Marco Frattini, coinvolge l’ascoltatore in questa storia vividamente raccontata dalla musica.

Sabato 17 luglio è la volta di Cassandra Raffaele, che ritorna live proponendo uno spettacolo nuovo. La cantautrice siciliana, cesenate d’adozione, presenterà i nuovi singoli appena usciti con alcune anteprime tratte dal nuovo progetto prodotto da Roberto Villa presso lo studio analogico L’amor mio non muore. Inoltre, proporrà una selezione di canzoni tratte dai suoi primi album. Non mancheranno degli omaggi speciali, uno tra i quali sarà dedicato al suo conterraneo, il maestro Franco Battiato.

Sabato 31 luglio Sara Jane 4et propone un repertorio fresco, arrangiamenti originali e sonorità contemporanee alternate a momenti di puro gioco in linguaggio mainstream; Sara Jane dialoga con i suoi compagni di viaggio musicale di lunga data: Mauro Mussoni, contrabbasso, Simone Migani, piano, Pasquale Montuori, batteria. Ingresso gratuito su prenotazione: www.entroterrefestival.it - biglietteria@entroterrefestival.it - tel. 051 0217824 attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00. Per informazioni, Ufficio Turistico di Bertinoro – tel 0543 469213 / turismo@comune.bertinoro.fc.it / www.visitbertinoro.it