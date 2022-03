“Le donne nel mondo antico”: visita guidata al Museo Archeologico di Forlimpopoli

Prendono il via l'8 marzo stesso le iniziative promosse dall’amministrazione comunale di Forlimpopoli insieme alle associazioni del territorio, a partire da “Donna solidale” e dal “Teatro dei piedi”, per la "Giornata internazionale dei diritti della donna".

Il primo appuntamento è fissato per l'appunto martedì alle 18, con una visita guidata al Museo Archeologico di piazza Fratti dedicata a “Le donne nel mondo antico” volta ad indagare la condizione femminile in epoca romana a partire da alcuni reperti di particolare rilievo (come una bambolina in osso e l'insegna di una fullonica) conservati presso il Museo “T. Aldini”. L'ingresso è libero (nel rispetto delle norme anti-Covid).