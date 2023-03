Le "Fiabe a colori" al Teatro Il Piccolo tra musica e fantasia

Per la rassegna dedicata alle Favole, la compagnia Teatro dell’Orsa presenta, domenica 12 marzo alle ore 16 al Teatro Il Piccolo di Forlì, Fiabe a colori. Storie di pace e libertà, uno spettacolo scritto e interpretato da Monica Morini con la regia di Bernardino Bonzani. Tra narrazione e oggetti, la pièce si avvale anche delle musiche eseguite dal vivo dal pianista e clarinettista Gaetano Nenna.

Le fiabe sono oro che luccica negli occhi dei bambini. Tre storie per ridere in libertà nell’incanto di prati prodigiosi, regni in rivolta, raggi dorati. Un topo, una pecora, due castelli per camminare un tempo senza tempo dove i bambini hanno diritto alla pace, al gioco, ai pensieri selvatici.Qui musica e parole sono sinfonia di libertà. Beethoven, Bach, Mozart, Schubert, Verdi, Vivaldi, sono compagni di viaggio, in un gioco di parole e note che svela paesaggi e personaggi. Che colore ha la libertà? La pecora Beelinda cerca l’azzurro del cielo e sogna pascoli di bianche nuvole. Nella terra incantata dei castelli rossi e blu, per capriccio di re, scoppia una guerra contro chi è rosso e contro chi è blu. Nel grande prato, il topo Federico raccoglie raggi dorati di sole e parole, perché l’inverno non sia troppo lungo e grigio. Tre storie per incantarsi tra prati prodigiosi, regni in rivolta, raggi dorati. Un topo, una pecora, due castelli per camminare un tempo senza tempo dove i bambini hanno diritto alla pace, al gioco, ai pensieri selvatici, alla poesia. Perché le parole, come dice Topo Federico, ci aprono mondi di meraviglia.

Biglietti e prenotazioni telefoniche (0543 26355): dal martedì al sabato presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (ore 10/13 e 16/18) e nel giorno di spettacolo al Teatro Il Piccolo a partire dalle ore 15. Biglietti online su Vivaticket. Prezzi: 5 euro. Info: 0543 26355 – accademiaperduta.it