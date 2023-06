Le fioriture estive sul Monte Falco – escursione gratuita

Domenica 16 luglio escursione gratuita "Le fioriture estive sul Monte Falco", Una semplice escursione sul tetto del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna per osservare le fioriture estive che colorano la cima del Monte Falco nel momento del loro massimo splendore. Escursione in collaborazione con il Centro Visita del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi di Santa Sofia.



Ritrovo alle ore 9.30 presso il parcheggio dei Fangacci. Termine previsto per le 12.30 circa. Difficoltà: E (Escursionistico). Percorso: Parcheggio Fangacci – Monte Falco – Piancancelli – Parcheggio Fangacci. Lunghezza: 5 km circa. Dislivello: 200 m circa



Occorrente: scarponi da trekking con la suola scolpita, pantaloni lunghi e giacca impermeabile/antivento, copricapo, crema protettiva, acqua (1l), snack.

La partecipazione è gratuita.

Prenotazione obbligatoria entro le 16.00 del giorno precedente o fino ad esaurimento posti.





Per informazioni e prenotazioni



Centro Visita del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi di Santa Sofia, 0543 970249, cv.santasofia@parcoforestecasentinesi.it