"Le foglie non si riposano mai": al Piccolo uno spettacolo nel nome di Sara Pedri

Sabato 9 marzo alle 21 al Teatro Il Piccolo di Forlì ci sarà lo spettacolo "Le foglie non si riposano mai" di Gianni Guardigli con le attrici Beatrice Balzani, Monica Briganti, Silvia Scarpellini, i musicisti Monica Gatta al flauto traverso e Martina Cavalieri al pianoforte e con la partecipazione di Gabrio Gentilini (le musiche sono di Stefano Gatta e J. S. Bach).

Lo spettacolo "Le foglie non si riposano mai" nasce dal desiderio della famiglia di Sara Pedri, ragazza scomparsa il 4 marzo 2021 a Cles (Trento), di raccontare a chi resta, come attraverso il dolore della perdita di una persona amata, si possa riuscire a riempire la voragine con un progetto che contempla un ipotetico domani. La consapevolezza che costruisce nell'assenza una nuova presenza, una rinascita. Come il vento che cambia direzione in maniera quasi impercettibile, anche la vita è in continua trasformazione.

Che cosa avviene in una famiglia quando uno strappo forte infligge una mutilazione talmente dolorosa da risultare inspiegabile? Come si può trovare la forza di tirare avanti? A quale appiglio ci si può aggrappare? Ogni essere umano ha una risposta diversa, unica. Il rapporto immaginario che si instaura fra i tre personaggi che si relazionano in un luogo astratto in cui il dialogo fra i vivi e i morti diventa possibile e non solo consolatorio si fonde in un canto spirituale che ha il colore dell'amore e la purezza della preghiera. Le tre attrici tessono il filo che decora il prezioso tessuto che da un lato è la vita terrena e dall' altro è tutto il resto, tutto ciò che non si sa. Tutto ciò che vorremmo conoscere e ipotizziamo. La voce di Sara non può svanire, può solo risuonare con tonalità diverse. Così come la voce del vento cambia di intensità con il mutare delle stagioni.

"Questo è uno spettacolo che parla di Sara e di tutti noi, perché ho imparato e sto ancora imparando che nel modo di sentire, siamo più simili di quanto pensiamo, quello che può cambiare è come decidiamo di affrontare ciò che arriva e quale scelta decidiamo di fare", spiega Emanuela Pedri. Lo spettacolo di raccolta fondi è organizzato in concomitanza con la Festa della Donna e parte del ricavato sarà devoluto alle Associazioni Penelope e Nostos. Lo spettacolo è realizzato con il Patrocinio del Comune di Forlì. Per informazioni è possibile contattare il numero 3396239655 e consultare la pagina Facebook "Teatro delle lune Cesena". E' possibile acquistare i biglietti su www.vivaticket.it oppure a teatro il giorno dello spettacolo dalle ore 20,00.