Le forme della natura della pittrice Laura Lami in mostra a Terra del Sole

Si compone di circa trentacinque pezzi la mostra della pittrice Laura Lami, terrasolana d'adozione, che aprirà al pubblico sabato 20 gennaio alle ore 16 alla Saletta dei Commissari del Palazzo Pretorio di Terra del Sole, con il patrocinio del con il Patrocinio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e la collaborazione della Pro Loco di Terra del Sole.



Laura Lami ha avviato da alcuni anni una ricerca basata sulla figurazione tradizionale, indagando in modo particolare le forme della natura: dai paesaggi, alle immagini di animali, a singoli particolari di foglie e di fiori che rendono le sue opere attente a quei piccoli segnali che la natura ci invia ogni giorno; dipinti spesso di piccola dimensione, realizzati come piccoli scrigni, che risultano al pubblico ancora più accattivanti proprio per la loro riconoscibilità e familiarità con i paesaggi che ci circondano. L'attenzione di Laura Lami per le forme e colori si è manifestata dopo anni nel commercio di gioielli realizzati con pietre dure e coralli, con negozi anche a Forlì e Milano Marittima, poiché durante queste esperienze professionali ha maturato il senso estetico e la sensibilità cromatica che ha tradotto oggi nel suo percorso pittorico.



La mostra della pittrice Laura Lami sarà visibile al pubblico alla Saletta dei Commissari del Palazzo Pretorio di Terra del Sole fino al 30 gennaio, tutti i giorni in orario 15 - 18.