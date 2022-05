Le foto di Enzo Pellegrini raccontano 'l'umanista con la macchina fotografica'

"'Fotografia e creativita'. Incontro con Enzo Pellegrini, l'umanista con la macchina fotografica": questo il titolo dell'incontro che si terrà sabato 14 maggio alle ore 21, preceduto da apericena, nella cornice di Palazzo Albicini a Forlì.

La serata, riservata ai soli soci del Circolo Circolo Aurora, sarà l'occasione per lo stimato fotografo di illustrare, nel salone principale che prende il nome dal dipinto raffigurante Aurora di Carlo Cignani, la propria esperienza di professionista mostrando ai partecipanti le immagini dei lavori piu' apprezzati, dai ritratti alle fotografie scattate in tutta Europa, confluite in prestigiosi calendari artistici.



Il professore Enzo Pellegrini nasce a Cerreto Sannita nel 1943. Compie studi classici a Napoli laureandosi in Lettere. Trasferitosi a Milano in qualità di insegnante, alla fine degli anni '70 si avvicina alla fotografia, dopo essersi occupato di cinema, teatro e programmi televisivi in Italia e all'estero.