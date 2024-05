Le “Giornate Pellegriniane” si concludono con il 'confronto' tra San Pellegrino e Padre David Maria Turoldo

A conclusione delle “Giornate Pellegriniane” è in cartellone un appuntamento sabato 4 maggio alle 20.30 nella Basilica di San Pellegrino. Il titolo è “San Pellegrino e Padre David Maria Turoldo: incontriamoli insieme”.

“Si tratta di letture e commenti originali – spiega Giancarlo Biserna – intermezzati dalla musica di Johnny Cash, che mettono a confronto due visioni: San Pellegrino, uomo di miracoli, con Padre Turoldo che non crede ai miracoli. Entrambi appartengono all’ordine dei Servi di Maria”. Sul nesso tra questi personaggi e la colonna sonora Biserna risponde con ironia: “è un po’ folk, come il popolo di San Pellegrino”. Da qui si sviluppa una trama curiosa, in cui le vicende dell’uno si intersecano in quelle dell’altro oltrepassando confini temporali, con letture e commenti di Giancarlo Biserna, Gabriella Carbonari e Meris Pedrizzi, il tutto per la durata di un’ora e un quarto.

A ideare le Giornate Pellegriniane, iniziativa giunta alla seconda edizione, sono stati Giancarlo Biserna e Vincenzo Bongiorno in accordo con padre Roger Cabillo, priore della Comunità di Forlì dell'Ordine dei Servi di Maria, e con il coinvolgimento di numerosi laici. Assieme a Confedilizia Forlì-Cesena, a sostegno dell'evento vi sono l'Associazione Dino Amadori e Forlifarma. Il programma delle Giornate Pellegriniane ha visto sabato 20 aprile l'approfondimento sulla vita del Santo; sabato 27 aprile la scoperta della casa natale in via Lazzarini a Forlì. Lunedì 29 aprile si è tenuto l'incontro dal titolo "La cura del malato, tra scienza e fede".