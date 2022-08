Le giovani band tornano sul palco della Fabbrica delle Candele

Dopo la serata dedicata ai Giovani Cantautori forlivesi, torna nel calendario eventi Fabbrica Estate 2022 il ciclo di incontri musicali "Giovani Talenti in Fabbrica", mercoledì 24 agosto, ore 21.15. Il secondo evento del ciclo vedrà ospiti sul palco estivo della Fabbrica delle Candele alcune band composte da giovani musicisti che hanno ottenuto con i loro video sul web numerosi consensi e visualizzazioni. Parteciperanno alla serata le band: Bad Bed, Klinker, Petunia Sauce, Sieronegativi, Viraha.

BAD BED

Il progetto Bad Bed nasce nella primavera del 2019 come gruppo di improvvisazione formato dagli studenti di una scuola di musica a Forlì. Dal 2021 la band è guidata dal chitarrista Francesco Zamagna, in arte Keato Sanders, e dal batterista Alberto Vucossa, detto The Drummer, con contributi di collaboratori come Alessandro Vucossa, Filippo Antonini (alias Rintin Zizou), Alessandro Verna (detto Alex West), Edward Lleshi e Filippo Mengozzi, per gli amici Smegmaragazzi.

La band, chiamata inizialmente Marmellata Sessione, si è concentrata sulla scrittura di brani originali tra l'estate e l'autunno del primo anno di attività, in cui è possibile cogliere influenze molteplici che variano dalla psichedelia, all’avanguardia, al garage fino all’elettronica. Dopo i loro primi concerti hanno pubblicato il loro primo singolo No One Can Hear You.

La musica: il primo album intitolato The Globus Pilgrim è stato inciso tra l’estate e l’autunno del 2020: è possibile sentire le differenti influenze musicali, le quali si mescolano creando un’opera psichedelica, a tratti esoterica e mistica. Grazie a tecniche quali la sovraincisione e il cut up, l’album assume un carattere pregno di trascendenza e di omaggi alla psichedelia, alla musica d’avanguardia e al Krautrock.

VIRAHA

Valery Caggianese voce, Jacopo Casamenti batteria, Tomas Casamenti chitarra I Viraha nascono dall'intreccio di due elementi colore e vita, per soddisfare l'immenso bisogno che hanno di esprimere emozioni, pensieri e ideali con il colore che solo la giusta melodia può esaltare. Per questo scrivono canzoni, per dire musicalmente ciò che normalmente farebbero fatica a dire!

KLINKER

I Klinker sono una band forlivese formata da Giulio Fabbri (voce), Francesco Dalmonte(basso), Kevin Raggi(chitarra) e Riccardo Ravaioli(batteria). La loro produzione è indirizzata alla scrittura di brani inediti in apparenza “leggeri” ma che in realtà sono delle precise istantanee che fissano i sentimenti, le sensazioni e le problematiche comuni alla loro generazione. Hanno all'attivo un EP, “La nascita”, e un album “Degenerazione Generazionale” entrambi autoprodotti. Nel 2021 firmano con “Le Stanze Dischi” e attualmente sono in studio di registrazione per ultimare la produzione dei prossimi singoli in uscita nel 2022. Definiscono il loro “nuovo suono” funk-punk, in quanto unisce i loro riferimenti musicali a testi dissacratori, tipici del punk, ma con una loro chiave personale, lontana dagli stereotipi del genere.

SIERONEGATIVI

I Sieronegativi nascono a Forlì nel 2016. Vasco Pieri al basso, Francesco Zoli alla batteria ed Edoardo Sabiu alla chitarra e voce.

I Sieronegativi sono gruppo musicale con influenze rock, nelle loro composizioni sono ispirati alla musica rock degli anni ‘90.

Stay Siero!

PETUNIA SAUCE

Venus voce e chitarra, Lolita & Matipies coriste, Pete sax, consolle e tastiere. La Petunia Sauce nasce come un movimento sperimentale di scrittura e composizione, evolutosi poi in un progetto musicale guidato da un animo fresco e sempre alla ricerca di nuovi stimoli.

Info: infoupg@comune.forli.fc.it, 0543 712 833 – 712 112. Prenotazioni: icos.comune.forli.fc.it

Ingresso gratuito