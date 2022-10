Le illustrazioni della forlivese Barbara Spazzoli in mostra

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Le illustrazioni di Barbara Spazzoli in mostra, a cura di Davide Boschini: l'esposizione ripercorrerà dieci anni di arte grafica attraverso i temi più cari e ricorrenti della autodidatta illustratrice forlivese Il vernissage è previsto per sabato 8 ottobre alle ore 17.00, presso il Laboratorio di Via Giorgio Regnoli n. 32.

Saranno visibili gli originali dei disegni resi noti dalle successive riproduzioni su carta per calendari, rubriche, quaderni e diari della Cartoleria artigianale Paper-o di Orietta Berti; tutte opere iconiche come lune, cuori, scale, cipressi, stelle e gatti.

La mostra resterà visitabile per una settimana fino a venerdì 14 ottobre compreso, di norma dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.00. Ai primi 40 invitati che varcheranno la soglia dell'Atelier verrà regalata la grafica inedita "KOSMOS", frutto della recente collaborazione dell'Artista con Davide Boschini. Per info e curiosità telefonare al numero: 339 109 6153.