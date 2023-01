Le iniziative per il Giorno della memoria a Modigliana

Prezzo non disponibile

Modigliana partecipa al Giorno della Memoria nella giornata di domenica 29 gennaio alle ore 11.00 presso la Sala Bernabei, nella quale i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Modigliana terranno letture e testimonianze. Inoltre, Sara Cividalli, ex Presidente della Comunità Ebraica di Firenze e Assessora dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, porterà una testimonianza rilasciata da sua madre Miranda Servi, nella quale la donna raccontava come lei e la sua anziana madre malata, erano sopravvissute e sfuggite alla deportazione, grazie all’operato di Suor Benedetta Pompignoli, originaria di Modigliana. Durante la seconda guerra mondiale nascose alcuni ebrei, fra i quali donne, all’interno del convento della Sacra famiglia di Firenze, salvandoli dalla deportazione; una donna coraggiosa che durante perquisizioni e interrogatori non ha mai raccontato a nessuno ciò che era accaduto durante la guerra e riceve il riconoscimento pubblico “Giusta fra le nazioni” dallo Yad Vashem di Gerusalemme.

Infine alle ore 12.00 in Piazza Cesare Battisti, ci sarà la deposizione di una corona di fiori alla stele commemorativa che ricorda Suor Benedetta Pompignoli.