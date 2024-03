"Le muse sognanti. Alla scoperta delle donne dei pittori Preraffaelliti", mostra a cura degli studenti

"Le muse sognanti. Alla scoperta delle donne dei pittori Preraffaelliti tra arte, storia, poesia e d'après", questo il titolo del progetto curato da Marina Barberini, Alberto Bondi e Francesca Mambelli docenti dell’istituto Comprensivo Paolo Amaducci di Bertinoro e Santa Maria Nuova. Le classi 2B, terza A, B, C, D, E, hanno approfondito le storie legate alle figure femminili che hanno animato la Confraternita dei Preraffaelliti, non solo come muse ma anche come attiviste per l'emancipazione femminile, l'arte e la poesia, realizzando anche un percorso pittorico assieme all’artista Barbara Antonelli creando 57 loro opere.

Illustra Sara Londrillo, assessora alla scuola del Comune: "L’inaugurazione dell’esposizione è fissata per venerdì 8 marzo alle 10 presso il Salone Comunale in via della Libertà 1. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura al pubblico del palazzo comunale, dal lunedì al venerdì ore 9,00- 13,00, martedì e giovedì ore 15,00-17,00 fino al 14 aprile. Gli studenti hanno individuato le loro personali muse ispiratrici per poi ritrarle seguiti dall’esperta di ritrattistica coinvolta".

Il secondo appuntamento pubblico a conclusione del progetto è un convegno incentrato sugli stessi temi in cui oltre agli studenti protagonisti dell’iniziativa saranno presenti come relatori Alberto Bondi, docente di letteratura, Gianfranco Lauretano, poeta, con un intervento dal titolo "Il controcanto della poesia delle donne”; Barbara Antonelli, artista, e professoressa Gabriella Garoia, dirigente Sscolastica (faciliterà l’incontro l’esperta di Teatro Silvia Dall’Ara in collaborazione con gli studenti). Il convegno avrà luogo presso il Teatro Novelli di Bertinoro sabato 9 marzo ore 15 e si concluderà con una visita all’esposizione situata poco distante.

Conclude la Sindaca Allegni: "E' ammirevole che gli studenti e le studentesse siano stati guidati sul tema dell'emancipazione femminile attraverso l'arte, potente strumento di comunicazione e conoscenza storica. Sono grata all'Istituto Comprensivo e a tutti i soggetti coinvolti per aver favorito questi percorsi di crescita e di conoscenza a cui i ragazzi e le ragazze rispondono sempre con entusiasmo mettendo a prova le proprie capacità e sensibilità".

Il progetto è realizzato in collaborazione con la Fondazione Cassa dei Risparmi come evento collegato all’esposizione “Preraffaeliti, Rinascimento moderno” presso il Museo Civico San Domenico. Numerosi i partner del progetto, tra cui l’Amministrazione Comunale, il CEUB, il Comitato Genitori di Bertinoro, Potter Aps, che hanno creduto nel progetto coordinato principalmente da tre insegnanti Marina Barberini, Alberto Bondi e Francesca Mambelli, con il supporto artistico ed operativo della Casa del Cuculo e dell’associazione La Grande Quercia.