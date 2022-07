Le note del duo Mina-Zanotti per un'alba indimenticabile a Rocca Delle Caminate

Domenica 31 luglio la Rocca delle Caminate di Meldola ospita il duo Mina-Zanotti nel concerto all’alba di Cam(m)inate alla Rocca, la rassegna culturale tra note e parole organizzata dal Centro Diego Fabbri di Forlì in collaborazione con Ser.in.ar, Incontri Internazionali Diego Fabbri e No.Vi Art.Come nelle scorse edizioni la rassegna ospita il Concerto all’Alba, al via alle ore 06.00 dove il duo composto da Fabio Mina (flauto, duduk, danmoi) e Matteo Zanotti (percussioni) si esibirà in una suggestiva performance musicale sulla terrazza panoramica di Rocca delle Caminate.

Sarà un speciale risveglio musicale con alle spalle le colline romagnole e di fronte la vista sul mare Adriatico, al sorgere del sole, per vivere le emozioni della musica e di un luogo suggestivo come Rocca delle Caminate. Al termine del concerto verrà offerta la colazione; anche per questo appuntamento, oltre alla performance, ci sarà spazio per il buon cibo quale elemento del patrimonio culturale e del buon vivere.

Il pubblico verrà coinvolto in un viaggio tra musica e sapori e saranno le Cesarine, presidio slow food per la valorizzazione della cucina tradizionale a prepararci una speciale colazione che avrà come tema il miele. Un viaggio musicale condotto da due artisti legati da una lunga e intensa collaborazione musicale, che rifugge dai cliché ed è legata anche dalla pratica dell'improvvisazione. Una musica che nasce, svanisce e trova la sua forza nel momento e nel luogo in cui si esprime. Mina e Zanotti seguono un flusso sonoro caratterizzato da un profondo ascolto, esplorano i rispettivi strumenti e ne ampliano le possibilità, in bilico tra musiche tradizionali (per lo più extraeuropee) e avanguardia.

Insieme hanno registrato gli album The shore e High winds may exist (a nome di Fabio Mina), Re-flexio e Cucoma Combo (Zanotti), la colonna sonora del film Gauguin a Tahiti e due album insieme a Peppe Frana con il trio Mothra A À b, col quale hanno anche musicato lo spettacolo teatrale “Lettere a Nour" (ERT).

Sia Mina che Zanotti hanno progetti solisti e numerose collaborazioni all'attivo, tra cui Classica Orchestra Afrobeat, Cucoma Combo, Threshold e hanno collaborato (insieme o separatamente) con artisti come Markus Stockhausen, Seun Kuti, Baba Sissoko, Vinicio Capossela. Roberto Castello, Paolo Rumiz. Gli eventi di Ca(m)inate sono organizzati grazie al sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Il progetto è reso possibile anche grazie al patrocinio del Comune di Meldola, e il sostegno di Romagna Acque Società delle Fonti e della Commerciale Agricola di Billi Giovanni. Ingresso Intero: 15 euro, ridotto10 euro per possessori tessera sostenitore Centro Diego Fabbri e residenti Comune di Meldola. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: mail info@centrodiegofabbri.it - tel. 0543 30244 (WhatsApp 328 243 5950).