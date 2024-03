Le opportunità della Legge 219/2017 al centro di un incontro

La sala Randi del Comune di Forlì ospiterà sabato 9 marzo, a partire dalle 10, un incontro sanitario informativo sulla legge 219/2017 dal titolo "Disposizioni anticipate di trattamento e pianificazione condivisa delle cure: le opportunità della Legge 219/2017”. Introdurrà e aprirà la conferenza il presidente della Associazione Dino Amadori, l’avvocato Giovanni Amadori.

"Questa iniziativa ha lo scopo di informare sui contenuti della legge “219/2017” - spiega l'avvocato Amadori -. Le malattie croniche rappresentano un problema non solo epidemiologico e di sanità pubblica ma soprattutto per la necessità di un diverso modello assistenziale che deve essere orientato dal principio di autonomia, e anche rispondere alle istanze di umanizzazione delle cure e della medicina partecipativa. L’impianto della Legge 219/2019 favorisce sia l’implementazione delle nuove visioni del ruolo e delle competenze dell’individuo in merito alla salute e alla malattia, sia l’affermazione, nel contesto della relazione di cura, di principi quali quello espresso dall’articolo 32 della Costituzione Italiana. Da qui la necessità di informare i cittadini sugli strumenti che offre questa importante norma: in particolare le Disposizioni Anticipate di Trattamento, la nomina del fiduciario e la Pianificazione Condivisa delle Cure".

I risvolti sanitari e sociali e le implicazioni costituzionali e i dettagli della normativa di cui alla legge 219/2017 saranno illustrati dal professor Marco Maltoni, direttore dell’Unità Operativa Hospice e Cure Palliative Ausl Romagna territorio di Forlì; da Francesco Cortesi, magistrato della Corte di Cassazione e assistente di studio alla Corte costituzionale”; e da Francesca Ingravallo, professoressa associata dipartimento di scienze mediche e chirurgiche Alma Mater Studiorum UniBo. Modererà l’incontro la Dottoressa Magistrale in Scienze Infermieristiche Silvia Lombardi. L'evento, che ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Forlì, si aprirà con i saluti del sindaco , con delega alla Sanità Gian Luca Zattini.