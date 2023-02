"Le otto montagne" in programmazione alla Sala San Luigi

Alla Sala San Luigi, dal 25 febbraio al 5 marzo, sarà in programmazione il film di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, "Le otto montagne".



Torino, Pietro è un bambino che vive con i due genitori Giovanni e Francesca. Avvertendo la città sempre più caotica, la famiglia decide di comprare una seconda casa in un paesino di montagna, in Valle d’Aosta. Lì Pietro conosce Bruno, l’unico bambino del posto, chiamato a una responsabilizzazione precoce nel lavoro sui pascoli. Tra i due si sedimenta un’amicizia solidale, fraterna. Nel corso degli anni, da adulti, Bruno trascorrerà la sua vita sempre sulle montagne, tra cantieri edili e il sogno di un allevamento di vacche; Pietro oscillerà invece tra lavori stagionali e viaggi per il mondo, eleggendo come base il Nepal.





IN PROGRAMMAZIONE:

sabato 25 febbraio ore 21.00

domenica 26 febbraio ore 17.30

martedì 28 febbraio ore 21.00



domenica 5 marzo ore 21.00