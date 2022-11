Le radici della Polis nel nuovo incontro del festival "L'Occidente nel labirinto"

Proseguono gli eventi della ventiduesima edizione del Festival L'Occidente nel Labirinto che in questo anno ha scelto come tema "EcoPolis, Modelli di ecologia integrale tra Forlì e il Mondo", raccogliendo quel messaggio sulla ecologia integrale caro a Papa Francesco ma sviluppato da associazioni, enti, movimenti e persone che operano per la conservazione della natura, ma più generalmente per la creazione di uno sviluppo sostenibile capace di promuovere anche un ecosistema capace di combattere e mitigare sul serio disuguaglianze e ingiustizie.

L'iniziativa promossa dal circolo Acli "Lamberto Valli" e da una rete di altre 14 fra associazioni ed enti nella sezione idee propone un incontro pubblico sabato 12 novembre alle ore 17 nella sala Melozzo a Forlì con titolo: "Le radici della Polis. Riflessioni filosofiche sulla città fra storia e modernità".

Si tratta di un momento significativo nel quale verrà approfondito nella introduzione dell'incontro da parte della professoressa Alessandra Righini, storica dell'arte, il motivo per il quale si è scelta una particolare iconografia all'intero ciclo del Festival per promuovere un'analisi fra la Polis antica e quella moderna e negli approfondimenti che seguiranno da parte del professor Marcello Balzani, architetto, professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura dell'università degli studi di Ferrara, docente di Rilievo Architettonico e Direttore del Centro per le procedure automatiche integrate per il restauro dei monumenti e il professor Lamberto Cantoni, semiologo, docente di Tecniche della Comunicazione presso il Polimoda di Firenze e di Tecniche di Comunicazione della Moda a Scienze della Comunicazione presso l'università degli studi di Bologna.