Le sculture di Otello Turci in mostra per dare un messaggio alla politica

Otello Turci “Scultore” torna sulla scena forlivese con la sua arte, incalzando provocatoriamente tutto il mondo politico con una nuova mostra di sculture e pannelli, a cura di Davide Boschini. L'appuntamento è fissato per sabato 13 Maggio dalle 10.00 alle 12.30 pomeriggio dalle ore 15.30 alle 19.00 presso il Circolo Caterina Sforza in Corso Mazzini, 68. In particolare sabato alle 16.00 è previsto un incontro con l’artista in presenza.

Le opere, di cui talune inedite ed assolutamente contemporanee, faranno riflettere il pubblico sull'importanza della politica per l'intera società, nonché sul difficile compito di chi dovrebbe guidare i cittadini in modo esemplare ed imparziale. L'esposizione resterà aperta anche domenica 14 maggio dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 15.300 alle 19.00.