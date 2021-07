"Le scuole della mia vita", incontro con l'artista Franco Vignazia

La Parrocchia di Santa Maria Lauretana in Bussecchio, propone per lunedì 26 luglio 2021 alle ore 21,00, l'incontro "Le scuole della mia vita" con l'artista Franco Vignazia.

Vignazia, classe 1951, docente di educazione artistica alle scuole medie e anche illustratore per l'editoria, in particolare per ragazzi, alla città di Forlì, dove risiede, ha già lasciato opere indelebili, a cominciare dalla Chiesa di San Giovanni Battista in Coriano, dove ha realizzato il progetto del portale in bronzo, per continuare con la Via Crucis di Santa Maria Assunta in Carpena. A San Giuseppe Artigiano ha trasformato tutta la fascia muraria alta degli interni, che ora brilla in un incanto di colori e significati biblici. L’imponente ciclo, realizzato in acrilico su muro, racconta la storia della Salvezza cristiana, dalla Creazione alla vita di Gesù, con un’attenzione particolare alla figura di San Giuseppe, punto di unione tra Antico e Nuovo Testamento.



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...