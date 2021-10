Le sette rivoluzioni che hanno segnato l'arte del secondo dopoguerra: Flavio Caroli presenta il suo libro

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

"I sette pilastri dell'arte di oggi. Da Pollock alle bufere del nuovo millennio": Flavio Caroli, presenta il suo libro alla Fondazione Dino Zoli domenica 17 ottobre alle17.



Caroli, tra i piu? noti e stimati critici e storici dell’arte italiani, racconta al pubblico presente, le sette rivoluzioni che hanno segnato l'arte del secondo dopoguerra, individuandone i «pilastri», perche? «non si puo? capire l’arte d’oggi se non se ne conoscono almeno le fondamenta». Il critico evidenzia la formazione e l’evoluzione di questi fondamentali snodi artistici, ne segnala le derivazioni, le eredita? maturate e le proiezioni nel futuro. Tra ricordi personali, aneddoti e interpretazioni poetiche, accompagnati dalle immagini dei capolavori degli ultimi settant’anni, I sette pilastri dell’arte di oggi e? un prezioso viatico per leggere la nostra contemporaneita? con gli occhi dell’estetica.



L’accesso sarà consentito solo ai possessori di Green Pass, è consigliata la prenotazione per posti limitati

T. +39 0543 755711, info@fondazionedinozoli.com

Flavio Caroli, storico dell’arte moderna e contemporanea, ha dedicato i suoi studi alla linea introspettiva dell’arte occidentale, con molte pubblicazioni, fra cui: Leonardo. Studi di fisiognomica (1991, 2015), Lorenzo Lotto e la nascita della psicologia moderna (1975, 1980), Sofonisba Anguissola e le sue sorelle (1987), Fede Galizia (1989), Giuseppe Bazzani. L’opera completa (1988), L’anima e il volto (1998), Arte d’Oriente Arte d’Occidente (2006), Il volto di Gesu? (2008), Il volto e l’anima della natura (2009), Il volto dell’amore (2011), Il volto dell’Occidente (2012), Anime e volti. L’arte dalla psicologia alla psicoanalisi (2014), Con gli occhi dei maestri (2015), Il museo dei capricci. 200 quadri da rubare (2016), Storia di artisti e di bastardi (2017), L’arte italiana in quindici weekend e mezzo (2018), Elogio della modernita? (2019) e La grande corsa dell’arte europea (2020). Poiche? cio? che non puo? essere teorizzato deve essere raccontato, ha anche incontrato tre volte la narrativa, con Mayerling, amore mio! (1983), Trentasette. Il mistero del genio adolescente (1996, 2007) e Voyeur. I segreti di uno sguardo (2014). Collabora con il «Corriere della Sera».