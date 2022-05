Le sfide del Museo Civico Archeologico di Bologna raccontate a Forlì

Sesto appuntamento del ciclo "Archeologia in dialogo. Il Museo “A. Santarelli” come luogo di relazioni, ricerca, conservazione", venerdì 13 maggio

alle 17, il Circolo Aurora di Forlì sul tema "Trasformare le difficoltà in opportunità? Le sfide del Museo Civico Archeologico di Bologna", intervengono Paola Giovetti, direttrice del Museo Civico Archeologico di Bologna e docente di Numismatica greca e romana alla scuola di Specializzazione in beni archeologici dell’Università di Bologna, e Federica Guidi, archeologa e responsabile della comunicazione del Museo Civico Archeologico di Bologna e saggista su temi legati al mondo romano.

Il Museo Civico Archeologico di Bologna, che dal 1881 è un punto di riferimento per la storia dell’evo antico di Bologna e dintorni, si racconta dopo oltre due anni di pandemia. Come molti altri istituti culturali, durante questo periodo complesso il museo ha dovuto rivedere le proprie strategie e la propria programmazione culturale. Oltre a un certo senso di smarrimento, le difficoltà hanno però spesso portato anche nuove opportunità di mettersi in gioco, guardando al museo e al suo pubblico in modo diverso, secondo un abito mentale caro al museo bolognese già ben prima delle costrizioni pandemiche. L’incontro di venerdì 13 maggio vuole essere il racconto delle esperienze che hanno caratterizzato la vita del Museo Civico archeologico di Bologna negli ultimi anni e la loro condivisione con il pubblico forlivese.

Ingresso libero con mascherina FFP2. Per informazioni: 3474017868, forli@italianostra.org