Le spedizioni al Polo Sud di Simonetta Montaguti: una serata di racconti ed immagini

La storia della romagnola Simonetta Montaguti e delle sue spedizioni al Polo Sud, come inviata italiana per seguire le attività scientifiche dell’osservatorio geodetico italiano approda venerdì 29 aprile, alle 21, nella sede dell'associazione Inzir Viaggiatoirincircolo.

"Polo Sud, lontan da te non ci so star" è una serata per conoscere da vicino tutto ciò che si sta facendo per studiare i cambiamenti climatici. L'Antartide, assieme ai suoi ghiacci, ha un importante compito nell'equilibrio climatico-ambientale del pianeta, visto che ogni variazione della calotta si ripercuote sull'equilibrio termico planetario, sulla circolazione oceanica e atmosferica nonché sul livello del mare. Ma come si vive nell'antartico con temperature proibitive all’interno della base Concordia? Alle 21.00 Simonetta Montaguti racconterà la sua esperienza

Ingresso gratuito riservato ai soci Arci. Obbligatorio Greenpass