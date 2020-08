Le storie di gambe, pedali e palloni cantate da Marco Ballestracci

Domenica 23 agosto, dalle ore 18,00, in attesa della finale di Champions league nel cortile dell'Osteria la Campanara si ascolta la Storia di Gambe, di pedali e palloni di Marco Ballestracci.

Marco Ballestracci, voce narrante, accompagnato dalla chitarra di Luca Violetto, ci porta fra le note della "Topolino Amaranto" e di "Boogie", con le canzoni che seguono a distanza di sicurezza "i ciclisti gregari in fuga" dove passano storie di sport e storie di vita. Passa la nostra storia fatta di fronti della seconda guerra mondiale dall'Albania alla Russia affrontati pensando al grande Torino, di meccanici che passano in un anno da sfidare gli amici con la bici da donna della mamma a contendere ad Anquetil il Giro d'Italia, di nerboruti muratori di Castelfranco assoldati per aiutare in qualche modo Fiorenzo Magni.

Marco Ballestracci è stato cantante e armonicista di blues, ha poi intrapreso la strada della scrittura dedicandosi soprattutto a raccontare storie di sfondo sportivo. Ha vinto il Premio Selezione Bancarella Sport nel 2009 e nel 2012 ("A Pedate" e "La Storia Balorda") e il Premio CONI Memo Geremia nel 2016 ("I Guardiani"). I suoi libri sono la fonte d'ispirazione dei suoi spettacoli.

Ingresso unico euro 5. Prenotazioni 338 3169741.