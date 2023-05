Le vesti liturgiche antiche si svelano in una mostra al Vescovado

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

“Magnifici parati. Vesti liturgiche della Diocesi forlivese dal XVI al XIX secolo". E' il titolo della mostra che sarà allestita in Vescovado dal 13 maggio all’1 luglio. L’esposizione, proposta con il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, con il sostegno del Museo Interreligioso di Bertinoro, in collaborazione con il circolo Acli “Lamberto Valli” e l’associazione culturale “Fili e spilli” è realizzata in occasione della mostra “L’arte della moda” esposta ai Musei San Domenico.

Cambiano i tempi e queste preziose vesti religiose arrivano in una esposizione organizzata dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro raccontando la tradizione delle vesti liturgiche.

Info: dal lunedì al sabato 9:30-12:30, lunedì, mercoledì e venerdì anche 15:00-17:30. 0543 32620, vescovoforli@gmail.com